Конференция «Mongolia Update» прошла в Канберре

CA-NEWS (MNG) - Институт монголоведения Национального университета Австралии организовал конференцию «Mongolia Update» в Канберре с 26 по 27 ноября. Конференция проходила под девизом «Культурное наследие и экономика» в дополнение к ученым из Австралии и приглашенным докладчикам из Монголии и Внутренней Монголии.

В конференции приняли участие более 100 человек, включая представителей Министерства иностранных дел и торговли Австралии, представителей Министерства сельского хозяйства, преподавателей и студентов Национального университета Австралии и граждан Монголии, проживающих в этой стране.

На конференции в университете также построили монгольский гэр (юрта), были проведены художественные выступления, а также выставлены монгольские произведения искусства и фотографии.