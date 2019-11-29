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  29 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Конференция «Mongolia Update» прошла в Канберре

CA-NEWS (MNG) -  Институт монголоведения Национального университета Австралии организовал конференцию «Mongolia Update» в Канберре с 26 по 27 ноября. Конференция проходила под девизом «Культурное наследие и экономика» в дополнение к ученым из Австралии и приглашенным докладчикам из Монголии и Внутренней Монголии.

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В конференции приняли участие более 100 человек, включая представителей Министерства иностранных дел и торговли Австралии, представителей Министерства сельского хозяйства, преподавателей и студентов Национального университета Австралии и граждан Монголии, проживающих в этой стране.

На конференции в университете также построили монгольский гэр (юрта), были проведены художественные выступления, а также выставлены монгольские произведения искусства и фотографии.

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