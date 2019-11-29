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  29 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На востоке Узбекистана ввели ограничения на поставки газа на заправочные станции

CA-NEWS (UZ) -  В городе Коканде, что на востоке страны, ввели ограничения на поставки газа некоторым оптовым потребителям природного газа, включая газозаправочные станции. Данной мерой власти намерены предотвратить отключение газа на ключевых социальных объектах.

Городская администрация Коканда сообщила 28 ноября, что данная временная мера введена в связи со снижением давления газа на газораспределительной станции.

Власти заявляют, что таким образом можно повысить давление газа примерно с 2,8 до 4 атмосфер, для таких потребителей, как родильные дома, дома грудничков, детские дома, специальные школы-интернаты и некоторые районы города.

«В настоящее время принимаются меры для повышения давления газа в городе», - отметили в пресс-службе администрации города.

Радио сообщалось о том, что в Узбекистане в эти дни наблюдается энергетический кризис, так как ночью температура опускается до -15 градусов. На днях люди, оставшиеся без газа и электричества, перекрыли дорогу в некоторых областях страны. В Ташкенте также сообщалось о сбоях в поставках газа и электричества.

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