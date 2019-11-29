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  29 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане уезжающим на заработки мигрантам начнут выдавать микрозаймы по $200

CA-NEWS (UZ) -  Гражданам Узбекистана, выезжающим за границу на работу, будут предоставлять микрозаймы в размере 2 миллионов сумов (около $210) в год для покрытия расходов, связанных с трудоустройством.

Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана 28 ноября сообщило о подписании меморандума о сотрудничестве между компаниями «Узагросугурта» и «Микрокредитбанк» по предоставлению микрозаймов.

Согласно документу, кредиты выдаются трудовым мигрантам, зарегистрированным в программном комплексе labour-migration Министерства занятости и трудовых отношений. Для регистрации нужно обратиться в филиалы Агентства по вопросам внешней трудовой миграции или центры содействия занятости населения.

Микрозаймы оформляются за один банковский день. Для этого потребуется минимум документов — паспорт, заявление и ходатайство органа по труду.

Годовой процент микрозаймов в 2019—2020 годах составляет 10%, а в 2021 году — 12%.

Кроме того, «Узагросугурта» предоставляет единовременные субсидии в размере 50 000 сум ($5) для покрытия расходов на страхование жизни и здоровья трудящихся-мигрантов.

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