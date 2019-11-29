АБР выделил Узбекистану заем на $300 млн для укрепления экономического управления

CA-NEWS (UZ) - Азиатский банк развития одобрил заем на сумму $300 млн для дальнейшего укрепления экономического управления в Узбекистане, что должно привести к большей макроэкономической стабильности и устойчивому экономическому росту. Об этом сообщили в представительстве АБР в Ташкенте.

«Это поможет правительству проводить реформы в области управления государственными финансами и налогово-бюджетной политики, такие как среднесрочный прогноз бюджета, внутренний аудит, учет в государственном секторе и закупки для повышения эффективности и прозрачности государственного сектора», - говорится в сообщении АБР.

«Данный заём поддержит среднесрочные цели Узбекистана по улучшению макроэкономического управления, повышению операционных и финансовых показателей государственных предприятий, особенно в энергетическом секторе, и трансформации роли государства в экономике», - сказала старший экономист АБР по государственному управлению в Центральной и Западной Азии Чидем Акин.

Помимо содействия АБР, Французское агентство развития также предоставит софинансирование в размере $55,51 млн для второй подпрограммы.