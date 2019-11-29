Президент Туркменистана призвал страны Центральной Азии активнее вовлекать Афганистан в региональные проекты

CA-NEWS (TM) - Выступая на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отметил значимость совместной деятельности по оказанию поддержки процессам примирения в Афганистане.

Туркменский лидер выразил убеждение, что переговорному процессу альтернативы нет. Весь предыдущий опыт показал, что силовые методы здесь контрпродуктивны и не имеют перспективы, передает пресс-служб президента Туркменистана.

Ключевым условием политической стабилизации, экономического и социального восстановления Афганистана, его успешной интеграции в региональные и мирохозяйственные процессы выступает реализация крупных инфраструктурных проектов с афганским участием, в первую очередь, в таких жизненно важных сферах, как энергетика, транспорт и коммуникации, сообщил Бердымухамедов.

«Мы планируем продолжать работу по реализации значимых проектов с участием Афганистана, других соседних стран и приветствовали бы подключение к ним государств Центральной Азии», подчеркнул Бердымухамедов.

«Никто лучше нас, соседей, не знает и не чувствует масштабов и глубины афганской проблемы. Именно нам предназначено сыграть особую роль в деле поддержки Афганистана», сказал глава Туркменистана, отметив, что для этого центральноазиатским странам необходимо активнее работать в ООН с государствами-партнёрами.