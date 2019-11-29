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  29 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев предложил учредить 15 марта новый праздник — День Центральной Азии

CA-NEWS (KZ) -  Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте,предложил учредить 15 марта новый праздник - День Центральной Азии.

Назарбаев отметил, что начатый в прошлом году в столице Казахстана диалог открыл новую страницу в истории Центральной Азии.

В контексте объединения потенциала государств-участников встречи для повышения благосостояния народов всех стран Назарбаев предложил заключить «Договор о добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке».

- В этом основополагающем политическом документе должны быть отражены базовые принципы и цели нашего взаимодействия. В соглашение войдут и положения о взаимном уважении суверенитета, независимости и территориальной целостности наших стран, - сказал Нурсултан Назарбаев.


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