Бердымухамедов предложил главам стран Центральной Азии подумать над созданием пятистороннего делового совета
- Туркменистан, политика
- 16:02, 29 ноября 2019
- Просмотров: 678 English
CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на консультативной встрече в Ташкенте предложил главам стран Центральной Азии подумать над созданием пятистороннего Делового совета, передает пресс-служба главы государства.
«Такая структура могла бы взять на себя функции мозгового центра по формированию объединённой стратегии государств региона по приоритетным направлениям экономического партнёрства», сказал Бердымухамедов.
«Деловой совет может выступать с соответствующими рекомендациями правительствам, вырабатывать конкретные предложения по инвестиционной повестке сотрудничества с зарубежными деловыми кругами», - добавил президент Туркменистана.