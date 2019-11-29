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  29 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Бердымухамедов предложил главам стран Центральной Азии подумать над созданием пятистороннего делового совета

CA-NEWS (TM) -  Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на консультативной встрече в Ташкенте предложил главам стран Центральной Азии подумать над созданием пятистороннего Делового совета, передает пресс-служба главы государства.

«Такая структура могла бы взять на себя функции мозгового центра по формированию объединённой стратегии государств региона по приоритетным направлениям экономического партнёрства», сказал Бердымухамедов.

«Деловой совет может выступать с соответствующими рекомендациями правительствам, вырабатывать конкретные предложения по инвестиционной повестке сотрудничества с зарубежными деловыми кругами», - добавил президент Туркменистана.

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