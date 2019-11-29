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  29 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев предложил выделить по 10 грантов для студентов из каждой страны Центральной Азии для обучения в лучших вузах Казахстана

CA-NEWS (KZ) -  Нурсултан Назарбаев во время консультативной встречи в Ташкенте отметил необходимость уделять особое внимание взаимодействию в культурно-гуманитарной области, сообщает пресс-служба первого президента РК.

Так, в рамках этого направления Назарбаев предложил выделить по 10 грантов для студентов из каждой страны региона, предоставляющих право обучения в лучших вузах Казахстана.

Назарбаев также призвал правительства стран-участниц встречи обратить внимание на проблемы, связанные с высокой динамикой демографического развития.

- Необходимо добиться создания безбарьерной Центральной Азии за счет снятия препятствий для перемещения товаров, услуг и капитала, - сказал Нурсултан Назарбаев.

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