Назарбаев предложил выделить по 10 грантов для студентов из каждой страны Центральной Азии для обучения в лучших вузах Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Нурсултан Назарбаев во время консультативной встречи в Ташкенте отметил необходимость уделять особое внимание взаимодействию в культурно-гуманитарной области, сообщает пресс-служба первого президента РК.

Так, в рамках этого направления Назарбаев предложил выделить по 10 грантов для студентов из каждой страны региона, предоставляющих право обучения в лучших вузах Казахстана.

Назарбаев также призвал правительства стран-участниц встречи обратить внимание на проблемы, связанные с высокой динамикой демографического развития.

- Необходимо добиться создания безбарьерной Центральной Азии за счет снятия препятствий для перемещения товаров, услуг и капитала, - сказал Нурсултан Назарбаев.