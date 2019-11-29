Бердымухамедов призвал страны Центральной Азии активизировать усилия по спасению Арала

CA-NEWS (TM) - Обеспечение устойчивого развития Центральной Азии, повышение качества жизни населения наших стран напрямую связаны с решением экологических задач в регионе, где одна из главных – спасение Аральского моря, подчеркнул президент Гурбангулы Бердымухамедов 29 ноября в Ташкенте в своей речи на Консультативной встрече лидеров стран региона.

Как сообщает сайт ТДХ, глава Туркменистана высказался за продвижение инициативы о разработке Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря и выделении аральской проблематики в отдельное направление деятельности Организации Объединённых Наций. Хорошей основой для этого является принятая 18 апреля прошлого года Резолюция Генассамблеи ООН «Сотрудничество между Организацией Объединённых Наций и Международным фондом спасения Арала», соавторами которой выступили 19 стран.

Спасение Арала – задача не только практического характера. Это наш долг перед историей. На берегах Арала во многом формировалась среднеазиатская цивилизация, отметил туркменский лидер.

В ходе своего выступления Бердымухамедов коснулся такой актуальной для стран региона темы, как сохранение и использование водных ресурсов. В данной связи была подчёркнута важность объединения усилий на принципах обеспечения равного и справедливого доступа к водным ресурсам.

"Мы считаем, что рассмотрение и решение проблем водопользования должны осуществляться на основе общепризнанных норм международного права, взаимного уважения и учёта интересов всех государств региона и при участии специализированных международных организаций", - сказал Президент Гурбангулы Бердымухамедов.