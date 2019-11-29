РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Назарбаев пригласил президентов Центральной Азии посетить Туркестан осенью следующего года

CA-NEWS (KZ) -  Нурсултан Назарбаев в ходе консультативной встречи в Ташкенте пригласил президентов Центральной Азии посетить Туркестан осенью следующего года, передает пресс-служба первого президента РК.

«Колыбель тюркского мира – город Туркестан переживает сейчас свой новый ренессанс. При этом он несомненно сохранит свою культурно-историческую и духовную сердцевину. Мы обретем в его лице прекрасный мегаполис, который станет нашей общей с вами новой гордостью. Поэтому, приглашаю глав братских государств Центральной Азии посетить этот древний город осенью следующего года», - сказал первый президент Казахстана.

Новости по теме:

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Посол Китая в Монголии стал новым послом в Южной Корее
  • Казахстан вернул из Ирака 14 детей
  • Президент Казахстана подписал закон об ответственности министров за коррупцию подчиненных
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×