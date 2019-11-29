Назарбаев пригласил президентов Центральной Азии посетить Туркестан осенью следующего года

CA-NEWS (KZ) - Нурсултан Назарбаев в ходе консультативной встречи в Ташкенте пригласил президентов Центральной Азии посетить Туркестан осенью следующего года, передает пресс-служба первого президента РК.

«Колыбель тюркского мира – город Туркестан переживает сейчас свой новый ренессанс. При этом он несомненно сохранит свою культурно-историческую и духовную сердцевину. Мы обретем в его лице прекрасный мегаполис, который станет нашей общей с вами новой гордостью. Поэтому, приглашаю глав братских государств Центральной Азии посетить этот древний город осенью следующего года», - сказал первый президент Казахстана.