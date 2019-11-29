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  29 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Лидер Туркменистана предложил создать Форум культурного диалога Центральной Азии

CA-NEWS (TM) -  Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на Консультативной встрече лидеров Центральной Азии 28 ноября выступил с инициативой создания Форум культурного диалога ЦА.

"Поощряя широкие гуманитарные контакты, развивая культурные связи, мы обеспечиваем для наших народов преемственность традиций добрососедства, взаимопонимания и симпатии друг к другу", - сказал туркменский лидер.

В этом процессе ключевую роль призвана сыграть творческая интеллигенция стран региона. Именно она могла бы взять на себя инициативу по запуску нового формата диалога, который можно назвать Форумом культурного диалога Центральной Азии, сказал глава Туркменистана.

Туркменистан твёрдо привержен курсу на расширение добрососедских отношений со всеми государствами Центральной Азии. "Мы ясно видим потенциал и перспективы нашего взаимодействия в сферах политики и безопасности, экономики и торговли, экологии, науки, культуры и образования. Мы объединены общими целями, последовательно двигаемся к их осуществлению", - подчеркнул туркменский лидер, выразив уверенность, что сегодняшняя встреча откроет для этого новые возможности.

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