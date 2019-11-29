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  29 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Эксимбанк Кореи будет сотрудничать с Монголией в строительстве 5 тыс. квартир в Улан-Баторе

CA-NEWS (MNG) -  В Улан-Баторе были обсуждены вопросы финансирования проекта строительства 5 002 домохозяйств в районе Хан-Уул с Экспортно-импортным банком Южной Кореи (KEXIM) с первого квартала 2019 года для уменьшения загрязнения воздуха Улан-Батора путем предоставления квартир.

В результате нескольких встреч, проведенных между министерством финансов, министерством строительства и городского развития, государственной жилищной корпорацией Монголии и KEXIM, стороны договорились о совместной работе в рамках проекта, и она стала официальной с подписанием протокола встречи 28 ноября.

Протокол подписали государственный секретарь министерства финансов С.Наранцогт, Государственный секретарь министерства строительства и городского развития С.Магнайсурэн и директор KEXIM Asia Ко Бон Йонг.

Экспортно-импортный Банк Кореи, также известный как Эксимбанк Кореи (KEXIM), является официальным экспортным кредитным агентством в Южной Корее. Банк был создан в 1976 году. Его основная цель заключается в поддержке южнокорейской экспортно-ориентированной экономики путем предоставления кредитов и финансирования мегапроектов, тем самым способствуя экономическому сотрудничеству с другими странами.

6 января 2013 года банк объявил о своем решении по предоставлению кредитов и кредитных гарантий на сумму $917 млн развлекательным и продовольственным фирмам в течение ближайших трех лет в целях содействия распространению корейской волны в зарубежных странах. Пресс-секретарь представляющего банка сообщил журналистам, что к-поп, корейские дорамы, а также традиционная корейская кухня имеют огромный потенциал развития, и что экспортеры такого культурного контента заслуживают больше инвестиций и финансовой поддержки.

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