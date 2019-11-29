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  29 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии идет подготовка к международным молодежным зеленым играм

CA-NEWS (MNG) -  С 13 по 20 сентября 2020 года в Улан-Баторе пройдут Международные молодежные зеленые игры.

Ожидается, что более 4 тыс. спортсменов из 195 стран примут участие в играх на тему «Цели в области устойчивого развития-2030». Спортсмены в возрасте до 18 лет будут соревноваться в 25 спортивных категориях.

Для проведения игр Монголия планирует реконструировать некоторые спортивные арены, такие как Технический спортивный центр, Степная арена, Центр водных видов спорта, Спортивные комплексы в Яармаге и Буянт-Ухаа, а также спортивные площадки. Музей Храма Чойжин Ламы.
Международные молодежные зеленые игры проводятся раз в два года.

Сообщается, что Игры уже получили официальное одобрение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Другими партнерами Зеленых игр являются правительство Монголии, Монгольская национальная комиссия по делам ЮНЕСКО и Национальный олимпийский комитет Монголии.

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