В Монголии идет подготовка к международным молодежным зеленым играм

CA-NEWS (MNG) - С 13 по 20 сентября 2020 года в Улан-Баторе пройдут Международные молодежные зеленые игры.

Ожидается, что более 4 тыс. спортсменов из 195 стран примут участие в играх на тему «Цели в области устойчивого развития-2030». Спортсмены в возрасте до 18 лет будут соревноваться в 25 спортивных категориях.

Для проведения игр Монголия планирует реконструировать некоторые спортивные арены, такие как Технический спортивный центр, Степная арена, Центр водных видов спорта, Спортивные комплексы в Яармаге и Буянт-Ухаа, а также спортивные площадки. Музей Храма Чойжин Ламы.

Международные молодежные зеленые игры проводятся раз в два года.

Сообщается, что Игры уже получили официальное одобрение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Другими партнерами Зеленых игр являются правительство Монголии, Монгольская национальная комиссия по делам ЮНЕСКО и Национальный олимпийский комитет Монголии.