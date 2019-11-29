Монгольская актриса сыграла в фильме женщину, получившей почетное звание от председателя КНР

CA-NEWS (MNG) - Актриса Р. Анкхням сыграла роль Дугиймаа, первого человека из Автономного района Внутренняя Монголия Китайской Народной Республики, получившего почетное звание от правительства КНР. После официальной премьеры в декабре, фильм «Песнь любви» будет показан по всему Китаю.

Одной из обладательниц памятной медали, посвященной 70-летию основания страны, была пожилая женщина по имени Дугиймаа, награда которой была вручена президентом КНР Си Цзиньпином.

Родившаяся в аймаке Шилингол автономного района Внутренняя Монголия, она усыновила 28 детей в начале 1960-х годов, когда ей было всего 19 лет.

В частности, именно она воспитала наибольшее количество детей, когда регион предложил принять 3 тыс. детей, которые стали сиротами в результате стихийного бедствия в Шанхае.

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Монгольская актриса Анхням широко известна китайской аудитории.

Напомним, что известная монгольская актриса Рагчаагийн Анхням сыграла в «Тотеме волка» одну из главных ролей и 4 февраля 2015 года присутствовала на мировой премьере во Франции, после чего вернулась на родину. В Монголии 27 февраля того года она участвовала уже в монгольской презентации фильма. Фильм снят по роману “Волчий тотем” китайского писателя Цзян Жуна (роман о студенте, вынуждено живущем среди кочевников Внутренней Монголии в годы Культурной революции). Проект финансировала “China Film Group”, его бюджет составил $38 млн.

Из актеров Монголии она первая сыграла в зарубежном фильме, а именно в китайском сериале “Гаадаа мээрэн”.