В Монголии прошел семинар «Возможности экспорта продукции в Японию»

CA-NEWS (MNG) - 28 ноября в Монгольской национальной торгово-промышленной палате (Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим-МҮХАҮТ) была проведена встреча и семинар на тему «Возможности экспорта продукции в Японию».

Совещание было проведено для компаний и организаций, которые будут представлять Монголию на международной выставке продуктов питания и напитков «FoodEx Japan 2020». Выставка состоится в марте 2020 года в городе Чиба, Япония.

Японская организация внешней торговли (JETRO), Центр развития делового сотрудничества в Японском центре Монголии и МҮХАҮТ работают вместе для поддержки монгольских предприятий в продвижении своей продукции на ярмарке «FoodEx Japan», которая ежегодно проводится в Японии, и открывают шансы выйти на рынок им.

45-я выставка FoodEx Japan 2020 будет проходить с 10 по 13 марта 2020 года. Во время выставки посетителей ждут различные мероприятия, такие как знакомство с производственными и торговыми компаниями в городе Чиба.