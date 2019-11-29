Мирзиёев подарил Бердымухамедову его книги, переведённые на узбекский язык

CA-NEWS (TM) - Гурбангулы Бердымухамедов вместе со своим коллегой Шавкатом Мирзиёевым 28 ноября осмотрел в Ташкенте экспозицию книг, написанных главой Туркменистана и изданных на узбекском языке, сообщает госинформагентство ТДХ.

На узбекский язык были переведены следующие книги президента Туркменистана: «Здоровье – источник счастья», «Чай – лекарство и вдохновение», «Культура – бесценное сокровище народа» и «Живая легенда».

Подарочные экземпляры этих изданий Мирзиёев вручил Бердымухамедову «в знак неразрывных культурных и духовных связей братских народов».

Издание также отмечает, что большой популярностью среди ученых-медиков Узбекистана пользуется многотомник «Лекарственные растения Туркменистана».