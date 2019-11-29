Эмомали Рахмон избран председателем международного фонда спасения Арала
- Таджикистан, общество
- 17:12, 29 ноября 2019
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CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон избран председателем международного фонда спасения Арала. Председательство в фонде перешло сроком на три года, сообщает пресс-служба президента РТ.
29 ноября в Ташкенте состоялась вторая консультативная встреча глав государств Центральной Азии.
По итогам встречи было подписано совместное заявление глав государств Центральной Азии и принят рабочий план по организации консультативной встречи.