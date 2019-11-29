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  29 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Эмомали Рахмон избран председателем международного фонда спасения Арала

CA-NEWS (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон избран председателем международного фонда спасения Арала. Председательство в фонде перешло сроком на три года, сообщает пресс-служба президента РТ.

29 ноября в Ташкенте состоялась вторая консультативная встреча глав государств Центральной Азии.

По итогам встречи было подписано совместное заявление глав государств Центральной Азии и принят рабочий план по организации консультативной встречи.

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