Эмомали Рахмон избран председателем международного фонда спасения Арала

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон избран председателем международного фонда спасения Арала. Председательство в фонде перешло сроком на три года, сообщает пресс-служба президента РТ.

29 ноября в Ташкенте состоялась вторая консультативная встреча глав государств Центральной Азии.

По итогам встречи было подписано совместное заявление глав государств Центральной Азии и принят рабочий план по организации консультативной встречи.