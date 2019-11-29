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  29 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Бердымухамедов выразил заинтересованность в проекте ЖД Китай—Кыргызстан—Узбекистан
Предыстория: Успешная реализация проекта ЖД Китай—Кыргызстан—Узбекистан значительно улучшит транзитный потенциал всего региона, - С.Жээнбеков

CA-NEWS (TM) -  Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи с Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте приоритетной сферой двустороннего партнерства назвал энергетику и транспортную сферу, сообщает госинформагентство ТДХ.

«Туркменистан готов с Узбекистаном заинтересованно рассмотреть возможности железнодорожного сообщения по маршруту Центральная Азия — Китай (Китай—Кыргызстан—Узбекистан)», - сообщил Бердымухамедов.

«Усилия наших стран могут и должны быть направлены на достижение главной цели – создание мощной и современной инфраструктуры, которая бы обеспечила объединение транспортных систем Центральной Азии, Европы, Ближнего Востока», - отметил президент Туркменистана.

В частности, подчёркивалась готовность Туркменистана к совместной работе по транспортному маршруту Узбекистан — Туркменистан — Каспийское море — Южный Кавказ с выходом на черноморские порты Грузии, Турции, Румынии и других государств.

Туркменский лидер отметил значение ввода в эксплуатацию в марте 2017 года железнодорожного и автомобильного мостов через реку Амударья.

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