Бердымухамедов выразил заинтересованность в проекте ЖД Китай—Кыргызстан—Узбекистан

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи с Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте приоритетной сферой двустороннего партнерства назвал энергетику и транспортную сферу, сообщает госинформагентство ТДХ.

«Туркменистан готов с Узбекистаном заинтересованно рассмотреть возможности железнодорожного сообщения по маршруту Центральная Азия — Китай (Китай—Кыргызстан—Узбекистан)», - сообщил Бердымухамедов.

«Усилия наших стран могут и должны быть направлены на достижение главной цели – создание мощной и современной инфраструктуры, которая бы обеспечила объединение транспортных систем Центральной Азии, Европы, Ближнего Востока», - отметил президент Туркменистана.

В частности, подчёркивалась готовность Туркменистана к совместной работе по транспортному маршруту Узбекистан — Туркменистан — Каспийское море — Южный Кавказ с выходом на черноморские порты Грузии, Турции, Румынии и других государств.

Туркменский лидер отметил значение ввода в эксплуатацию в марте 2017 года железнодорожного и автомобильного мостов через реку Амударья.