Токаев провел встречу с представителями французского бизнеса

CA-NEWS (KZ) - Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями французского бизнеса в Нур-Султане, сообщает пресс-служба президента.

В своем выступлении Токаев отметил, что Франция является одним из ключевых партнеров Казахстана в рамках Европейского Союза.

- О высоком уровне взаимоотношений двух государств говорят и регулярные контакты на высшем уровне. Мы ожидаем, что предстоящий визит в Казахстан президента Эмманюэля Макрона придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству, - заявил Глава государства.

В настоящее время в Казахстане работает более 160 компаний с участием французского капитала, включая такие крупные ТНК, как Orano, Alstom, Air Liquide, Airbus и другие. Товарооборот между странами в 2018 году вырос на 32 % и составил 4,5 миллиарда долларов.

- Я считаю, это очень хороший показатель, тем не менее, мы все вместе должны стремиться постоянно улучшать его. Положительная динамика сохраняется и в текущем году. За 9 месяцев товарооборот увеличился на 5,5 % и составил 3,4 миллиарда долларов. В целом, общий объем французских инвестиций в экономику Казахстана в различных сферах составляет около 16 миллиардов долларов, - сообщил президент.

Президент обратил внимание французских бизнесменов на большой спектр направлений для расширения сотрудничества и пригласил их к партнерству в реализации совместных проектов в агропромышленном комплексе и других секторах экономики.

- Казахстан имеет широкие возможности в производстве конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции. Наша страна обладает 25 миллионами гектаров пахотных земель и более чем 186 миллионами гектаров пастбищ. Это огромные ресурсы и резервы. Географически мы близки к китайскому, европейскому, ближневосточному и индийскому рынку, которые имеют большую емкость и хорошую платежеспособность, - поделился перспективами сотрудничества Глава государства.

В выступлении была отмечена важность сотрудничества в сфере инноваций, цифровой экономики. Касым-Жомарт Токаев также призвал расширять взаимодействие в финансовом секторе и участие в работе Международного финансового центра «Астана».

- В стране функционируют инновационные кластеры, такие как Назарбаев Университет и Парк инновационных технологий. Открыт Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub. Мы готовы создать максимально благоприятные условия для внедрения французских инноваций и технологий в Казахстане, - подчеркнул президент.

Остановившись на развитии транзитно-транспортной инфраструктуры страны, Глава государства сообщил, что через Казахстан проходят важные международные коридоры, соединяющие Азию и Европу, реализуется программа «Нұрлы жол», которая органично сопрягается с глобальной инициативой Китая «Один пояс, один путь». Кроме того, с целью расширения транспортного и туристического потенциала введен режим открытого неба для ведущих аэропортов страны.

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В свою очередь сопредседатель казахстанско-французского делового совета Ив-Луи Даррикаррер отметил желание инвесторов развивать совместные проекты.

- Я хочу подчеркнуть стремление и желание французских компаний развивать сотрудничество с казахстанскими предприятиями на долгосрочной основе. Они надеются развивать дополнительные проекты, они действительно решительно настроены работать с казахстанскими властями, - сказал Ив-Луи Даррикаррер.

В ходе встречи также выступили глава Total в Казахстане Алем Фрига-Ной, вице-президент Air Liquide Филипп Кристодолу, старший вице-президент по странам Ближнего Востока компании Alstom Дидье Флежер, старший вице-президент Renault Николя Мор, старший вице-президент Idemia Изабель Лозон, генеральный директор Orano mining Николя Маэс, региональный директор Vicat Пьетро Кала и другие представители французского бизнеса.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что данное мероприятия будет способствовать укреплению казахстанско-французских связей, станет началом новых взаимовыгодных проектов.