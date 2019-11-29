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  29 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Премьер-министр Узбекистана отчитал чиновников за отсутствие света и газа в стране

CA-NEWS (UZ) -  28 ноября, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов провел видеоселекторное совещание, посвящённое вопросам обеспечения населения электричеством и природным газом.

Как сообщает Xabar.uz, Арипов указал, что в энергоснабжении наблюдаются сбои. Абдулла Арипов раскритиковал недавние проблемы с подачей электричества в Ташкентском метрополитене, а также отключение света в ходе предвыборных дебатов, проходящих в прямом эфире.

«Почему на линиях электричество отключают по 5 часов? В результате жители недовольны не только работой Минэнерго, но и всего правительства», - сказал Арипов.

«Это позорная ситуация. В СМИ, интернет-издания и социальных сетях широко освещается справедливое недовольство граждан. Поставщики газа и электроэнергии не подходят к своей работе ответственно. Ответственные руководители ни разу не выступили в СМИ с разъяснениями или обоснованным ответом на негативные случаи», — цитирует премьера издание.

По его словам, 27 ноября в течение суток более 300 раз вводилось ограничение на 144 линиях электропередач с напряжением 110 кВ. Арипов также напомнил присутствующим о смертельных случаях отравлений угарным газом, в результате того, что население вынуждено отапливать дома самодельными обогревательными приборами и отключениями газа среди ночи.

Премьер-министр отметил, что подготовка социальных объектов к зимнему сезону была не соответствует требованиям.

Напомним, что в настоящее время в Узбекистане наблюдается проблема обеспечения населения электричеством и природным газом. Не только жители областей, но уже и население Ташкента жалуется в соцсетях на отключения электричества и полное отсутсвие природного газа.

На дня в одном из аулов Нукусского района Республики Каракалпакстан местные жители устроили акцию протеста из-за отсутствия газа. А Сырдарьинской области водители перекрыли дорогу после того как местные чиновники закрыли метановую заправку из-за нехватки газа.

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