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  29 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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9-летняя девочка из Монголии лечится от артрогрипоза во Флориде

CA-NEWS (MNG) -  Врач округа Палм-Бич Лита Харман (Флорида) помогает 9-летней девочке из Монголии, которая лечится от артрогрипоза.

Энхмөрөн Алигэрмаа или «Али», как и любая другая 9-летняя девочка, любит говорить о Барби.

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Она приехала из Монголии в Уэст-Палм-Бич для операции, сопровождаемой терапией для лечения артрогрипоза - состояния, которое приводит к жестким суставам.

«Мое любимое занятие - играть в Барби и играть с моими друзьями», - сказала Али. - «Барби, которая сгибает ноги, руки и двигает ими, - сказала Али. «Мне нравится такая Барби. Я думаю, что она хороша на высоких каблуках и в джинсах».

«Я хочу, чтобы мои ноги и руки могли двигаться и сгибаться как у Барби», - говоритАли.

После многих лет поисков она получает помощь и хирургию, в которых она нуждается.

«Ее мама нашла меня в интернете и спросила, могу ли я помочь ее ребенку», - рассказала врач Лита Харман - «Мне потребовалось три - четыре хирурга с тех пор прошло пять лет. Долгий путь для девочки».

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