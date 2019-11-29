В Узбекистане начнут восстанавливать православные кладбища

CA-NEWS (UZ) - Новый международный благотворительный проект "Верните память", созданный при поддержке Ташкентской епархии Русской православной церкви, призван восстановить могилы русских, похороненных на кладбищах Узбекистана, сообщает Интерфакс.



"Захоронения русскоязычных людей на территории Узбекистана, которых, по примерным подсчетам, свыше 4 млн, на сегодняшний день находятся в плачевном состоянии. Массовый отъезд русскоязычного населения из страны за несколько десятилетий привел к тому, что за могилами некому ухаживать", - сообщил в пятницу синодальный Отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Настоятелям некоторых храмов удается привлечь добровольцев к уборке и облагораживанию территорий. Они выходят на уборку самостоятельно, но такой объем работы (минимум 300 гектаров земли по всей территории страны) осилить при помощи 10-15 добровольцев не представляется возможным, отметили в РПЦ.

"Проблема заброшенных могил, тем более, могил участников и ветеранов Великой Отечественной войны и эвакуированных с передовой в годы войны детей - очень важная тема для обсуждения с обществом. Только придание широкой огласки поможет решить проблему", - заявил митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, слова которого приводятся в сообщении.

Проект "Верните память" поможет людям находить захоронения предков и поддерживать порядок на могилах, даже если они находятся за границей, и у них нет возможности посетить могилу самостоятельно. Достаточно связаться со специалистами проекта и обсудить интересующие вопросы.

В данный момент ведётся работа по оцифровке данных о православных захоронениях за период с 1918 года по настоящее время. Благодаря большой базе данных о захоронениях нужную могилу можно будет найти даже с минимумом информации. В функционал будут выключены различные фильтры для поиска по имени и фамилии, дате смерти, местности, городу, стране и т.п.