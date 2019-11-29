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  29 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Дональд Туск передал полномочия главы Евросовета Шарлю Мишелю

CA-NEWS (CA) -  Дональд Туск прощается с постом главы Европейского совета. 29 ноября он официально передал полномочия Шарлю Мишелю. Начиная с 1 декабря именно экс-премьер-министр Бельгии будет председательствовать на заседаниях глав государств и правительств стран ЕС, передает Euronews.

Срок полномочий председателя ЕС — пять лет. Своим главным приоритетом 43-летний Мишель назвал борьбу против климатических изменений.

В свою очередь, экс-президент Польши Туск был официально избран председателем главной политической силы ЕС - Европейской народной партии.

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