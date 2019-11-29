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  29 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На достройку Рогунской ГЭС в Таджикистане выделят около $220 млн бюджетных средств

CA-NEWS (TJ) -  Правительство Таджикистана планирует направить в наступающем году на строительство объектов Рогунской ГЭС 2,1 млрд сомони (около $220 млн). Данные средства заложены в расходной части принятого на прошлой неделе государственного бюджета на 2020 год, передает "Азия-Плюс".

Бюджетное финансирование достройки Рогуна в будущем году соразмерно со средствами, выделенными на эти цели в нынешнем году.

В целом, за счет всех источников в 2019 году планировалось направить на строительство этой станции 4 млрд сомони ($412 млн).

Строительные работы и закупка необходимого оборудования, в частности, осуществляется за счет остатка средств, привлеченных посредством размещения евробондов на международных финансовых рынках, а также за счет средств, вырученных от продажи акций ОАО «Рогунская ГЭС».

Минфин ведет работы по привлечению льготных кредитов международных финансовых институтов для возведения станции.

Подробнее: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/economic/20191129/na-dostroiku-roguna-v-2020-godu-napravyat-okolo-220-mln-byudzhetnih-sredstv

Строительные работы и закупка необходимого оборудования, в частности, осуществляется за счет остатка средств, привлеченных посредством размещения евробондов на международных финансовых рынках, а также за счет средств, вырученных от продажи акций ОАО «Рогунская ГЭС».

Минфин ведет работы по привлечению льготных кредитов международных финансовых институтов для возведения станции.

По официальным данным, с начала строительства Рогунской ГЭС из всех источников финансирования освоено 28 млрд сомони ($2,8 млрд).

Напомним, первые два гидроагрегаты уже работают: первый агрегат был сдан в эксплуатацию в ноябре прошлого года, а второй – в сентябре нынешнего года.

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