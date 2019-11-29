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  29 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Власти США создали фейковый университет для поимки нелегальных мигрантов

CA-NEWS (CA) -  Министерство внутренней безопасности США отчиталось о примерно 90 новых арестах иностранных студентов, которые числились учащимися Университета Фармингтона в Мичигане. Этот университет оказался фейковым учебным заведением, которое было создано иммиграционной службой для поимки нелегалов.

Операция, в рамках которой был организован фейковый Университет Фармингтона, началась в 2015 году. Сотрудники иммиграционной службы создали сайт universityoffarmington.edu, университет был официально зарегистрирован в списке учебных заведений с разрешением принимать иностранных студентов, а его головной офис был размещен в одном из зданий на окраине города Фармингтон-Хилс в штате Мичиган; роли сотрудников вуза исполняли агенты под прикрытием, передает Meduza.

Университет предлагал обучение по цене около $12 тысяч за год — намного меньше, чем настоящие вузы. Всего в Университет Фармингтона поступили 600 человек, большинство из них были бывшими студентами вузов, у которых отозвали аккредитацию, и поступление было единственным возможным способом остаться в США.

Операция завершилась в январе 2019 года — тогда же об университете впервые узнали СМИ. С тех пор в общей сложности было проведено около 250 арестов. У большинства из арестованных — в основном, студентов из Индии и Китая — были просто аннулированы визы. Около десятка человек, которые занимались рекрутингом студентов за деньги, были приговорены к тюремному заключению.

Адвокаты студентов считают, что власти «поймали в ловушку» людей, которые просто хотели сохранить легальный статус, и отмечают, что на этой операции иммиграционная служба фактически нелегально заработала сотни тысяч долларов — впрочем, пока ни одного иска с требованием возврата денег подано не было. В министерстве внутренней безопасности, в свою очередь, подчеркивают, что уже поступившие в университет студенты не могли не знать о том, что в нем не бывает занятий.

Случай с Университетом Фармингтона — не первый, когда иммиграционная служба ловит нелегалов, используя поддельные учебные заведения. В 2013 году агенты создали аналогичный фейковый вуз на Восточном побережье США, который получил название Университет Северного Нью-Джерси. В течение трех лет агенты под прикрытием, выдававшие себя за сотрудников университета, работали с посредниками, которые за деньги находили выходцев из Китая и Индии, готовых ради учебной визы заплатить за обучение в несуществующем вузе. В 2016 году 21 посредник был арестован, у большинства из тысячи поступивших в университет студентов были отозваны визы.

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