В Алматы из печени ребенка удалили 160 червей

CA-NEWS (KZ) - В Алматы на базе детской клиники "Аксай" Казахского национального медицинского университета провели операцию по лечению эхинококоза - червей-паразитов обнаружили при плановом осмотре, сообщает zakon.kz.

Как рассказали в КазНМУ, впервые мальчик поступил в больницу в мае 2019 года с жалобами на периодические боли и чувство тяжести в правом подреберье, общую слабость - ему удалили аппендицит. Врач в больнице порекомендовал также провести плановое узи брюшной полости. Тогда врачи и обнаружили множественные кисты.

В августе 2019 года провели МРТ. Диагноз подтвердился - нашли множественные кистозные образования. После этого ребенка направили в детскую клинику "Аксай". В больницу ребенок попал с общей слабостью и симптомами интоксикации.

Операция под наркозом успешно прошла 6 ноября 2019 года. В животе ребенка врачи нашли огромную кисту (15×12×13 сантиметров), расположенную на передней брюшной стенке, плотно спаявшуюся с печенью, а также эхинококковые кисты в пяти сегментах печени. Еще одну огромную кисту (40×20×20 сантиметров) нашли в VII, VIII сегментах печени. Она огибала по задней поверхности и спускалась вниз в полость малого таза.

Врачи ввели спирт и глицерин, эвакуировали литр мутной жидкости большое количество мелких, средних, крупных кист, хитиновые оболочки вскрывшихся кист. Кисты были разного размера от одного до 15 сантиметров в диаметре. Общее количество кист - 150-160 штук. Одну кисту, нежизнеспособную, найденную в печени, пришлось оставить, в связи с риском развития кровотечения. Брюшную полость полностью обработали физраствором.

Ребенка выписали на девятые сутки после операции.