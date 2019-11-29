РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Таджикские пользователи соцсетей возмущены тем, что школьницы вышли встречать чиновника в летней одежде

CA-NEWS (TJ) -  Фотографии с церемонии открытия ветеринарной аптеки в районе Темурмалик на юге Таджикистана вызвали недовольства у пользователей соцсетей.

На фотографиях запечатлены школьницы, которые вышли встречать и.о. главы района в летних национальных одеждах. Сам Фотех Аминзода и его сопровождающие были одеты в соответствии с погодными условиями.

78158083_2608874015836381_2926257254233538560_o

«Подхалимство», «Пожалейте детей», «Культ личности местного разлива», «Подражание президенту» - такими комментариями пользователей сопровождались фотографии, которые позже были удалены со страницы в Фейсбук Аслиддина Айниддина, руководителя отдела по делам молодежи района Темурмалик, передает Радио Озоди.

77080739_2608878085835974_3711740827744075776_o

В районном хукумате утверждают, что школьницы по собственной воле пришли поприветствовать главу местной администрации.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Мирзиёев встретился с Бердымухамедовым (фото)
  • В Ташкенте пройдет первое совещание глав подразделений МВД стран СНГ
  • Китайская TBEA построит золотодобывающее предприятие на севере Таджикистана
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×