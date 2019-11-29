Таджикские пользователи соцсетей возмущены тем, что школьницы вышли встречать чиновника в летней одежде

CA-NEWS (TJ) - Фотографии с церемонии открытия ветеринарной аптеки в районе Темурмалик на юге Таджикистана вызвали недовольства у пользователей соцсетей.

На фотографиях запечатлены школьницы, которые вышли встречать и.о. главы района в летних национальных одеждах. Сам Фотех Аминзода и его сопровождающие были одеты в соответствии с погодными условиями.

«Подхалимство», «Пожалейте детей», «Культ личности местного разлива», «Подражание президенту» - такими комментариями пользователей сопровождались фотографии, которые позже были удалены со страницы в Фейсбук Аслиддина Айниддина, руководителя отдела по делам молодежи района Темурмалик, передает Радио Озоди.

В районном хукумате утверждают, что школьницы по собственной воле пришли поприветствовать главу местной администрации.