Главы государств Центральной Азии посадили деревья в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - После переговоров в Ташкенте 29 ноября главы государств Центральной Азии высадили саженцы деревьев на Аллее почетных гостей в резиденции Куксарой. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Эти деревья будут расти и крепнуть, символизируя прочную дружбу и сотрудничество Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана", - отмечается в сообщении.

Главы государств СНГ посадили деревья в Ташкенте

Напомним, 29 ноября в Ташкенте прошла вторая консультативная встреча глав государств СНГ, в ходе которой обсудили актуальные вопросы взаимодействия, согласовать первоочередные меры, направленные на расширение партнерства в Центральной Азии.

В повестку, ранее утвержденную министрами иностранных дел, вошли темы региональной политики, сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционных, транспортно-коммуникационных сферах, научно-технической и культурно-гуманитарной областях. Также речь шла об обеспечении безопасности в ЦА.