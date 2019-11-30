Лидеры стран Центральной Азии почтили память Ислама Каримова

CA-NEWS (UZ) - Главы государств возложили венок к подножию памятника Первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову и отдали дань уважения его памяти, сообщила пресс-служба главы государства.

Главы государств Центральной Азии 29 ноября посетили Научно-просветительский мемориальный комплекс имени Ислама Каримова.

Шавкат Мирзиёев, Нурсултан Назарбаев, Сооронбай Жээнбеков, Эмомали Рахмон и Гурбангулы Бердымухамедов возложили венок к подножию памятника Первому Президенту Узбекистана и отдали дань уважения его светлой памяти.