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  30 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Лидеры стран Центральной Азии почтили память Ислама Каримова

CA-NEWS (UZ) -  Главы государств возложили венок к подножию памятника Первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову и отдали дань уважения его памяти, сообщила пресс-служба главы государства.

Главы государств Центральной Азии 29 ноября посетили Научно-просветительский мемориальный комплекс имени Ислама Каримова.

Шавкат Мирзиёев, Нурсултан Назарбаев, Сооронбай Жээнбеков, Эмомали Рахмон и Гурбангулы Бердымухамедов возложили венок к подножию памятника Первому Президенту Узбекистана и отдали дань уважения его светлой памяти.

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