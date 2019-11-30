РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
«Туркменэнерго» будет поставлять энергию в Узбекистан

CA-NEWS (UZ) -  Компания «Национальные электрические сети Узбекистана» договорилась с Государственной электроэнергетической корпорацией Туркменистана «Туркменэнерго» об импорте электроэнергии в 2019—2020 годах.

В компании отмечают, что с 1 декабря «в обеспечении электроэнергией произойдут позитивные изменения и в сети резко сократятся ограничения», передает Газета.уз.

С наступлением холодов в Ташкенте и регионах Узбекистана начались отключения электроэнергии. Премьер-министр Абдулла Арипов на совещании в четверг вечером сообщил, что 27 ноября в течение суток более 300 раз вводились ограничения на 144 линиях электропередачи с напряжением 110 кВ, которые длились от 1,5 до 5 часов.

Кроме того, выявлено почти 31,5 тысячи случаев незаконного использования электроэнергии, ущерб оценивается в 22 млрд сумов ($2,3 млн).

Министерство энергетики днем ранее заявило, что часть потребителей отключают от энергоснабжения, чтобы «избежать нештатных ситуаций». В министерстве также призвали «не включать электроприборы без необходимости».

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Узбекистане начнут восстанавливать православные кладбища
  • Бердымухамедов призвал страны Центральной Азии активизировать усилия по спасению Арала
  • Бердымухамедов предложил главам стран Центральной Азии подумать над созданием пятистороннего делового совета
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×