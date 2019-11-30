Студентка из Казахстана погибла в Польше под колёсами трамвая
- Казахстан, происшествия
- 12:03, 30 ноября 2019
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CA-NEWS (KZ) - По информации польской полиции, предоставленной казахстанским дипломатам, 27 ноября в польском городе Катовице в результате наезда трамвая погибла гражданка Казахстана 2000 года рождения. Она являлась студенткой Экономического университета в Катовице.
В настоящее время установлена связь с близкими родственниками погибшей, им оказывается максимальная помощь в получении визы, ведутся переговоры с похоронным бюро для отправки тела.