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  30 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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МИД подтвердил смерть студентки из Казахстана в Польше

CA-NEWS (KZ) -  В Министерстве иностранных дел РК прокомментировали гибель в Польше студентки из Казахстана.

По информации польской полиции, предоставленной казахстанским дипломатам, 27 ноября в городе Катовице в результате наезда трамвая погибла гражданка Казахстана 2000 года рождения. Она являлась студенткой Экономического университета, отметили в МИДе.

Трагедия произошла 27 ноября. Девушка попала под трамвай, когда вышла вечером из университета.

По данным местных СМИ, свидетели происшествия утверждают, что в момент трагедии девушка разговаривала по мобильному телефону. 29 ноября в КарГУ имени Букетова в связи с произошедшим отменили все праздничные мероприятия.

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