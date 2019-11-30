МИД подтвердил смерть студентки из Казахстана в Польше

CA-NEWS (KZ) - В Министерстве иностранных дел РК прокомментировали гибель в Польше студентки из Казахстана.

По информации польской полиции, предоставленной казахстанским дипломатам, 27 ноября в городе Катовице в результате наезда трамвая погибла гражданка Казахстана 2000 года рождения. Она являлась студенткой Экономического университета, отметили в МИДе.

Трагедия произошла 27 ноября. Девушка попала под трамвай, когда вышла вечером из университета.

По данным местных СМИ, свидетели происшествия утверждают, что в момент трагедии девушка разговаривала по мобильному телефону. 29 ноября в КарГУ имени Букетова в связи с произошедшим отменили все праздничные мероприятия.