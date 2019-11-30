Эпос «Манас» издан на узбекском языке

CA-NEWS (UZ) - Эпос «Манас» издан на узбекском языке. Церемония презентации книги прошла 29 ноября в городе Ош, передает издание Turmush.



Как сообщается, в ней приняли участие министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов, его заместитель Кайрат Иманалиев, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, заместитель министра культуры Татарстана Ринат Закиров, заместитель министра культуры Узбекистана Камола Акилова

По словам замминистра Иманалиева, церемония закрытия международной программы «Ош - культурный центр Тюркского мира» стартовала с презентации наследия кыргызского народа эпоса «Манас», изданного на узбекском языке. Был переведен сокращенный вариант эпоса «Манас», изданный народным писателем КР Бексултаном Жакиевым.

Манас — крупнейший кыргызский эпос и имя его главного героя — богатыря, объединившего кыргызов. «Манас» включён в список шедевров нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а также в Книгу рекордов Гиннеса как самый объёмный эпос в мире.