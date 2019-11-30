РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Димаш Кудайберген впервые спел дуэтом с фанаткой из Индонезии

CA-NEWS (KZ) -  Сольный концерт Димаша Кудайбергена состоялся 29 ноября в Ледовом дворце в городе Санкт-Петербурге. Фрагменты концерта известного по всему миру казахстанского исполнителя опубликованы в соцсетях, передает МИА «Казинформ».

Как отмечается на сайте dimashnews.com, на этом концерте артист впервые спел дуэтом со своей фанаткой из Индонезии. Вместе с популярным артистом девушка по имени Римар исполнила песню «Ұмытылмас күн» («Незабываемый день») на казахском языке, которая была написана Димашем несколько лет назад. Ранее Димаш публиковал в соцсетях кавер своей песни «Ұмытылмас күн» в исполнении девушки и отрывок репетиции Римар перед концертом.

«Впервые я увидела выступление Димаша в 2017 году, когда он исполнял песню Adagio. С тех пор я являюсь его фанатом. Димаш меня вдохновляет. Его песни заставляют меня стремиться быть лучше, самосовершенствоваться. Я писала Димашу о том, что я хочу посетить его концерт в Санкт-Петербурге, в ответ я получила предложение спеть с ним на сцене. На тот момент мы еще не репетировали с ним выступление, и вполне возможно что мы могли просто сымпровизировать. Песню мы выбрали буквально пару дней назад. Это первая в моей жизни большая сцена. Я волновалась. Но мысль о том, что я буду петь на одной сцене со своим идолом, придавала мне уверенность и вдохновение», — отметила девушка.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Назарбаев предложил учредить 15 марта новый праздник — День Центральной Азии
  • Конференция «Mongolia Update» прошла в Канберре
  • В Узбекистане после заморозков до -15 ожидается потепление до +18
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×