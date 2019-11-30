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  30 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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МИД Франции вызвал посла Турции из-за слов Эрдогана о Макроне

CA-NEWS (CA) -  Посла Турции в Париже вызвали в МИД Франции после высказываний президента Тайипа Эрдогана в адрес Эммануэля Макрона, говорится в коммюнике внешнеполитического ведомства.

Слова турецкого лидера французские дипломаты назвали недопустимыми.
Ранее в пятницу Эрдоган прокомментировал ряд выступлений Макрона и посоветовал ему проверить свой мозг, передает РИА Новости.

"Такие заявления подходят только тем, у кого, как у тебя, мозг умер", — обратился он к французскому коллеге.

В начале ноября в интервью журналу The Economist Макрон заявил, что Североатлантический альянс утратил координацию по стратегическим решениям между важнейшими членами союза, что можно считать "смертью мозга".

Накануне он назвал свое заявление "сигналом тревоги", в котором нуждалась НАТО.

Помимо этого, Макрон заявлял, что Турция не может рассчитывать на солидарность и поддержку альянса после того, как начала в Сирии военную операцию, угрожавшую антитеррористической коалиции.

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