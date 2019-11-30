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  30 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Ангела Меркель упала на сцене в Берлине

CA-NEWS (CA) -  Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась, когда поднималась на сцену во время выступления на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности.

Инцидент попал на видео. Ролик набрал почти 300 тысяч просмотров, передает Daily Mail.

«Я не заметила ступени. Воспользуюсь ими, когда буду спускаться», – отреагировала Меркель на произошедшую с ней ситуацию. При этом политику удалось устоять на ногах, поскольку она держалась за трибуну. Несмотря на данный курьез, немецкий лидер держалась уверенно, продолжив выступление.

Ранее стало известно, что Меркель не собирается покидать свой пост из-за проблем со здоровьем.

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