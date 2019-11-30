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  30 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Ташкентский балетмейстер Андрис Лиепа даст гала-концерт в Кремле

CA-NEWS (UZ) -  Народный артист России, главный балетмейстер узбекского Большого театра им. Навои Андрис Лиепа 1 декабря дает грандиозный гала-концерт в Кремле.

Он посвящен 30-летию со дня смерти прославленного Мариса Лиепы, сообщили местные СМИ.

В Паркетном фойе Кремлевского дворца откроется выставка фотографий замечательного артиста, сделавшего революцию в танце.

На сцену выйдут ведущие солисты Мариинского, Михайловского, Большого театров России, Константин Аллен из Нидерландов.

Андрис Лиепа уверен, что «этот вечер будет особенным – все выступления звезд балета будут посвящены только ему, великому Марису Лиепе».

Напомним, что знаменитый советский и российский артист балета, режиссер, продюсер и балетмейстер с января этого года возглавляет балетную труппу Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои в Ташкенте.

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