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  30 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Госбюджет Узбекистана впервые оформлен в виде закона

CA-NEWS (UZ) -  Сенат Олий Мажлиса на заседании 30 ноября одобрил закона «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2020 год», передает Kun.uz.

В 2020-2022 годах темпы роста реального ВВП прогнозируются на уровне 5,5% – 6,2%. В 2020 году и последующие два года ожидается снижение уровня инфляции с 15,5% в 2019 году до 9,5% в 2022 году.

Доходную часть бюджета в 2020 году планируется обеспечить в размере 20% к ВВП или 128,5 трлн сумов, расходы – 131,1 трлн сумов ($13 млрд). По словам министра финансов Жамшида Кучкарова, по итогам 2019 года доходы государственного бюджета составят 112,6 трлн сумов ($11,8 млрд) или на 42% больше, чем в прошлом году.

Консолидированный бюджет на 2020 год запланирован с дефицитом в размере 3,4 трлн сумов, или 0,5% к ВВП. Общий фискальный баланс с учетом консолидированного бюджета и расходов на государственные программы за счет внешнего долга составит 17,8 трлн сумов (2,7% в ВВП).

Предельный размер государственного внешнего долга в бюджете на 2020 год заложен на уровне 4 млрд долларов.

Государственный бюджет Узбекистана впервые закрепляется законом, который регламентируются порядок рассмотрения и принятия бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города Ташкента, бюджетов районов и городов, распределения доходов бюджетов бюджетной системы республики в 2020 году.

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