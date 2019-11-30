В Таджикистане амнистировали фигуранта громкого антикоррупционного дела

CA-NEWS (TJ) - Давлатбек Хайрзода, экс-заместитель директора Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана, освобожден из заключения в соответствии с законом об амнистии.

Он вместе с 9 другими высокопоставленными сотрудниками этого ведомства был задержан в апреле 2017 года, а в июле был приговорен к 10,5 годам заключения. Официальные структуры пока что не прокомментировали освобождение Хайрзода, передает Радио Озоди.

Кутбиддин Хайров, брат амнистированного экс-чиновника, 30 ноября подтвердил данную новость. По его словам, самочувствие брата хорошее. На каком основании к нему была применена амнистия, собеседник не сказал.

«Брата освободили 29 ноября, все друзья и близкие пришли его проведать. Мы очень рады, что Давлатбека амнистировали», - добавил Хайров.

На дело генерала Давлатбека Хайрзода и его сообщников был наложен гриф секретности, приговор был оглашен также за закрытыми дверями.

Тогда СМИ, сославшись на свои источники, сообщили, что Давлатбек Хайрзода и несколько его коллег были обвинены во взяточничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 319) УК РТ. Власти не подтвердили и не опровергли эту новость.

Закон об амнистии гласит, что осужденные по этой статье (ч.4 ст 319, взятка в особо крупном размере, превышающем 10 тыс сомони) лица амнистии не подлежат. Возникает вопрос, на каком основании амнистирован Давлатбек Хайрзода? Или он был осужден по другой статье?

В любом случае Шермухаммад Шохиён, председатель Верховного суда Таджикистана, 17 июля 2017 года на пресс-конференции сообщил, что лица, проходившие по громкому делу "борцов с коррупцией", виновны в мошенничестве, взяточничестве и других преступлениях.

Давлатбек Хайрзода, экс-заместитель директора антикоррупционного агентства, вышел на пенсию в январе 2017 года. Эту должность он занимал с марта 2015 года, до этого возглавлял душанбинское управление этого ведомства.

Он был арестован весной 2017 года в рамках расследования дела в отношении бывших и действовавших на то время сотрудников антикоррупционного ведомства. Следом за этим своей должности лишился его сын Фируз Хайрзода, помощник прокурора Бободжон Гафуровского района.

Сообщники Давлатбека Хайрзода, в том числе следователь Фируз Холмуродзода, были приговорены к лишению свободы на срок от 6 до 15 лет. Нет информации о том, была ли к ним также применена амнистия или нет.

До сих пор ни одно ведомство – ни Верховный суд, ни Генеральная прокуратура, ни министерство внутренних дел, ни Государственный комитет национальной безопасности не сообщили общественности подробности этого громкого дела.

По мнению экспертов, это был беспрецедентный для страны случай – задержание сразу 10 чиновников антикоррупционного ведомства.

В 2012 году, после критики президента Таджикистана, были уволены трое заместителей председателя органов прокуратуры и антикоррупционного агентства, но после небольшого периода двое из них получили должности в парламенте и Генеральной прокуратуре.