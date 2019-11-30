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  30 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Россия передала Таджикистану мобильную клинику на базе КамАЗа

CA-NEWS (TJ) -  Россия передала Таджикистану мобильную клинику на базе КамАЗа. Это уже четвертый по счету комплекс в республике, который может работать в отдаленных горных и сельских районах, передает «МИР 24».

В «больнице на колесах» оказывают первую медпомощь, диагностируют ВИЧ, вирусные гепатиты и другие инфекции. С 2013 года в российских мобильных клиниках бесплатно обследовали более 175 тысяч жителей Таджикистана.

«В этом передвижном стационаре работают три специалиста. Один отвечает за анализы на ВИЧ. Также здесь можно диагностировать самые разные инфекционные заболевания. Есть специалист по УЗИ и акушер-гинеколог. Эти врачи помогают планировать беременность и создать здоровую семью», – рассказала акушер-гинеколог республиканского центра по борьбе с ВИЧ/СПИД Саодат Ватанова.

Благодаря финансовой помощи России в республике открылись образовательные медцентры, там уже прошли обучение более тысячи человек.

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