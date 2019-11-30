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  30 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Ди Каприо обвинили в причастности к лесным пожарам

CA-NEWS (CA) -  Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил американского актера и эко-активиста Леонардо Ди Каприо в причастности к лесным пожарам в стране, сообщает 30 ноября агентство Associated Press.

Болсонару заявил, что Ди Каприо финансировал некоммерческие организации, которые, по мнению президента Бразилии, имеют отношения к пожарам, охватившим леса Амазонии. "Ди Каприо крутой парень, не правда ли? Финансирует поджог лесов Амазонии", - сказал бразильский лидер, выступая перед сторонниками. При этом он не предоставил никаких доказательств своих слов, передает Интерфакс.

Между тем Associated Press сообщает, что получило заявление от Ди Каприо, в котором он поясняет, что его организация Earth Alliance действительно выделила $5 млн тем НКО, которые подключились к работе после лесных пожаров в июле и августе. Однако в их числе не было двух групп, которые, по данным следствия, могут быть причастны к трагедии.

"На кону будущее этих уникальных экосистем, и я горжусь тем, что нахожусь на стороне их защитников", - говорится в заявлении.

Обвинения в адрес Ди Каприо прозвучали на фоне полицейской операции в штаб-квартирах двух некоммерческих организаций в штате Пара. Ранее на этой неделе были задержаны четверо волонтеров, которые могли совершить поджог лесов, чтобы добиться финансирования. По данным Associated Press, задержанные отвергли причастность к преступлению, и судья отпустил их, не найдя оснований для ареста.

По версии федеральной прокуратуры, поджогами могли заниматься фермеры и люди, зарабатывающие незаконной вырубкой лесов.

В этом году Бразилия столкнулась с самыми масштабными за последние годы пожарами в лесах Амазонии. В конце августа СМИ сообщали, что площадь пожаров увеличилась на 77% по сравнению с 2018 годом и достигла 906 тысяч гектаров. Число пожаров в Амазонии превышало 39 тысяч.

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