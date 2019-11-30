В Ашхабаде пройдёт турнир по хоккею на Кубок президента Туркменистана

CA-NEWS (TM) - Матчи за Кубок президента Туркменистана стартуют 30 ноября на ледовой арене Многофункционального спортивного комплекса в Ашхабаде. Как сообщили Туркменпорталу в Федерации хоккея Туркменистана, в турнире примет участие рекордное количество команд – девять.

Команды разделены на две группы. В группе «А» поборются «Галкан», «Ватанчи», «Шир», «Алп Арслан» и дебютант турнира «Талып спорты». В группе «В» оспаривать попадание в финал будут «Огузхан», «Мердана», «Несил» и «Бургут». Матчи группового этапа продлятся до 7 декабря.

9 декабря в матче за третье место сыграют команды, занявшие вторые места в своих группах. Турнир за Кубок Президента Туркменистана по хоккею завершится 10 декабря. В финале сойдутся команды, занявшие первые места в группах «А» и «В».