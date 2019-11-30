Мужчина с ножом ранил несколько человек в Гааге

CA-NEWS (CA) - Мужчина с ножом напал на прохожих на одной из улиц Гааги в Нидерландах. Об этом сообщает Independent со ссылкой на местную полицию.

В результате происшествия пострадали несколько человек. На месте нападения дежурят полицейские и медики. Преступник объявлен в розыск.

Похожий инцидент произошел ранее 29 ноября на Лондонском мосту. Нападавший с ножом ранил по меньшей мере пять человек, его ликвидировала полиция. Позже случившееся признали терактом.

