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  30 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Мужчина с ножом ранил несколько человек в Гааге

CA-NEWS (CA) -  Мужчина с ножом напал на прохожих на одной из улиц Гааги в Нидерландах. Об этом сообщает Independent со ссылкой на местную полицию.

В результате происшествия пострадали несколько человек. На месте нападения дежурят полицейские и медики. Преступник объявлен в розыск.

Похожий инцидент произошел ранее 29 ноября на Лондонском мосту. Нападавший с ножом ранил по меньшей мере пять человек, его ликвидировала полиция. Позже случившееся признали терактом.

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