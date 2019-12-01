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  1 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Полиция Гааги сообщила о задержании подозреваемого в нападении с ножом

CA-NEWS (CA) -  Гааге задержан мужчина, который подозревается в нападении с ножом на трех подростков. Об этом говорится в сообщении полиции в Twitter.

Сообщается, что задержанному – 35 лет, у него нет определенного места жительства. Он доставлен в полицейский участок для допроса.

Инцидент произошел накануне, 29 ноября. На главной торговой улице в Гааге вооруженный мужчина напал на прохожих. Ножевые ранения получили 13-летний мальчик и две 15-летние девочки. Травмы оказались несерьезными, пострадавшие уже выписаны из больницы. Россиян среди пострадавших нет.

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