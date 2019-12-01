Полиция Гааги сообщила о задержании подозреваемого в нападении с ножом
- Азия и мир, происшествия
- 11:29, 01 декабря 2019
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CA-NEWS (CA) - Гааге задержан мужчина, который подозревается в нападении с ножом на трех подростков. Об этом говорится в сообщении полиции в Twitter.
Сообщается, что задержанному – 35 лет, у него нет определенного места жительства. Он доставлен в полицейский участок для допроса.
Инцидент произошел накануне, 29 ноября. На главной торговой улице в Гааге вооруженный мужчина напал на прохожих. Ножевые ранения получили 13-летний мальчик и две 15-летние девочки. Травмы оказались несерьезными, пострадавшие уже выписаны из больницы. Россиян среди пострадавших нет.