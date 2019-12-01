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  1 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане отмечают День Первого Президента

CA-NEWS (KZ) -  1 декабря в Казахстане отмечается День Первого Президента Нурсултана Назарбаева.

Традиционно, этот день в Казахстане является выходным днем. День Первого Президента начали отмечать с 2012 года. 10 декабря 2011 года на пленарном заседании Сената Парламента Республики Казахстан был принят закон "О внесении дополнения в закон РК "О праздниках в Республике Казахстан".

1 декабря 1991 года, - в результате первых всенародных выборов Нурсултан Назарбаев был переизбран на пост президента Казахской ССР. 20 марта 2019 года Назарбаев сложил президентские полномочия, при этом он сохранил за собой пост председателя Совета безопасности, председателя партии Nur Otan, а также члена Конституционного совета Казахстана. День Первого Президента отмечается в Казахстане с 2012 года. Этот день – 1 декабря – является выходным, в связи с тем что в этом году дата выпала на воскресенье, выходным будет еще и понедельник.

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