В Андижане недовольные отсутствием газа и света люди перекрыли дорогу (видео)

CA-NEWS (UZ) - На видеозаписи, распространенной 29 ноября в группе Vodiyliklar в Facebook’е, видно, как толпа людей, возмущенная отсутствием природного газа и электричества, перекрывает автомобильную дорогу. Днем ранее аналогичные акции протеста состоялись в Сырдарьинской области и Каракалпакстане.

Как удалось выяснить журналистам «Озодлика», данный случай произошел ночью 28 ноября на автомобильной дороге, проходящей через махаллю «Куштепа» между Далварзинским и Алтынкульскими районами города Андижана.

Люди разошлись только после того, как на место события прибыли представители администрации Андижанской области и пообещали им в скором времени решить проблему с отсутствием природного газа и электричества, сообщили наши источники.

– Еще не наступил декабрь месяц, а в наших домах уже нет газа и света. Это просто вывело людей из себя. К протестующим вышли чиновники областной администрации и пообещали решить проблему. Люди говорят, что снова выйдут на улицы, если власти не сдержат свое обещание. Народ больше не в состоянии терпеть это, – сказал один из андижанцев в телефонном разговоре с нашим журналистом.

Напомним, что в день проведения акции протеста в Андижане, 28 ноября, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов провел экстренное видеоселекторное совещание, посвященное вопросам обеспечения населения электричеством и природным газом.

Один из участников совещания сообщил 29 ноября, что глава правительства снял с должности чиновников, отвечавших за обеспечение газом Сырдарьинскую область и автономную республику Каракалпакстан.

Издание отмечает, что после кровавого подавления мирной демонстрации в Андижане 13 мая 2005 года, протестных акций в городе почти не было.