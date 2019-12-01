14 человек погибли при столкновении полиции и наркокартеля в Мексике

CA-NEWS (CA) - Десять членов мексиканского наркокартеля и четверо полицейских погибли в результате завязавшейся между ними перестрелки. Об этом сообщает газета El Universal со ссылкой на местные власти.

Столкновение произошло в муниципалитете Вилья Унион в штате Коауила. Как сообщает Milenio, члены Северо-восточного наркокартеля прибыли в городок на семи фургонах, а затем открыли стрельбу по зданию местной администрации.

В результате операции правоохранителям удалось уничтожить часть автомобилей, из которых велась атака. Точное число нападавших не сообщается. По данным властей, еще шестеро полицейских получили ранения.

11 ноября на границе мексиканских штатов Сонора и Чиуауа неизвестные напали на семью мормонов, в результате погибли девять человек. По мнению властей, причиной могли стать фургоны, на которых путешествовала семья, так как их могли принять за членов преступных группировок. В начале месяца стрельбу открыли по продавцам авторынка в городе Уруапан на западе Мексики, погибли пять человек.