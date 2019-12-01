Сенаторы Узбекистана направили в Кабмин запрос из-за проблем с газом и электроэнергией

- Узбекистан, общество
- 12:14, 01 декабря 2019
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CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане сенаторы одобрили направление парламентских запросов в Кабинет Министров о проблемах при строительстве доступного жилья, а также при обеспечении населения природным газом и электроэнергией, сообщает Кун.уз.
Ранее, в ходе видеоселекторного совещания премьер-министр Абдулла Арипов жестко раскритиковал чиновников за допущенные ошибки. Он заявил, что с наступлением первых холодов многие регионы уже остались без света и газа.
Премьер-министр сообщил, что в Узбекистане увеличилось количество инцидентов с отравлением от газа. В частности, за последнее время от отправления погибли 27 человек.
Арипов также рассказал о проблемах в социальных объектах. По данным премьер-министра, во многих школах все еще используют старые котлы. Он отметил, что школы, детсады и больницы все еще нуждаются в угле.
«В такой ситуации руководители, ответственные за свет и газ, сидят в тепленьких кабинетах», - подчеркнул он.
Абдулла Арипов подчеркнул, что это позорная ситуация. Он заявил, что соответствующие ведомства не выполняют свою работу на должном уровне. По мнению премьер-министра, организации, которые обеспечивают население электричеством и природным газом, не могут нормально прокомментировать ситуацию и ответить на вопросы.
«Почему на линиях электричество отключают по 5 часов? В результате жители недовольны не только работой Минэнерго, но и всего правительства», - сказал Арипов.