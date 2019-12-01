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  1 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстанский бизнесмен Арманжан Байтасов открывает журнал Forbes Uzbekistan

CA-NEWS (KZ) -  Казахстанский бизнесмен Арманжан Байтасов открывает Forbes Uzbekistan. Об этом сообщается на сайте Forbes.kz.

«С большой радостью хочу сообщить, что наша компания получила право на издание журнала Forbes в Узбекистане. Создание нового проекта всегда вдохновляет меня на новые свершения. А запуск очередного проекта под таким брендом – вдвойне. Это придает жизненную энергию и создает дополнительный позитивный настрой», – рассказал издатель Forbes Kazakhstan и Forbes Georgia Арманжан Байтасов.

По словам бизнесмена, открытие издания Forbes в Узбекистане очень актуально, поскольку эта республика сейчас становится очень перспективной с точки зрения ведения бизнеса.

«Узбекистан – это одна из самых динамично-развивающихся стран мира с весьма привлекательными условиями для крупных инвесторов. Те изменения, которые происходят сейчас в экономике соседней страны, тот посыл, который дает руководство Узбекистана мировому бизнесу – вызывают большой интерес. Предприниматели нацелены на то, что страна будет открываться и развиваться также активно, как и в последние месяцы», – добавил бизнесмен.

Редакция нового издания Forbes будет располагаться в Ташкенте. Читателям будут доступны две версии: сайт и журнал. Печатная версия пока будет издаваться на русском языке, а сайт сразу начнет работать на двух языках: узбекском и русском. В марте 2020 первый номер журнала Forbes Uzbekistan должен быть уже напечатан.

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