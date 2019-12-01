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  1 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Астане в честь Дня Первого президента РК запуcтят фейерверк

CA-NEWS (KZ) -  В честь Дня Первого Президента Республики Казахстан 1 декабря в столице в 21:00 по местному времени будет запущен фейерверк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу AstanaMedia в Facebook.

«Наблюдать за фейерверком жители и гости столицы смогут с набережной реки Есиль (район Сарыарка, Центральный парк), возле Хан Шатыра (район Есиль), а также на пересечении проспекта Абылай хана и улицы Пушкина», - говорится в сообщении. Фейерверк запустят в 21:00 по местному времени. По данным организаторов, на проведение салюта средства из бюджета не выделяли.

Напомним, что 1 декабря в Казахстане является выходным, в связи с тем что в этом году дата выпала на воскресенье, выходным будет еще и понедельник.

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